هآرتس : تشكيك إسرائيلي في نوايا أردوغان لإعادة العلاقات

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، إن هناك شكوكًا لدى الجهات السياسية الإسرائيلية من نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه إعادة العلاقات مع تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير على علاقة بمحاولة إعادة العلاقات بين الجانبين، قوله إن إسرائيل حريصة على عودة العلاقات إلى مسارها، مشيرًا إلى أن العلاقة في طور إعادة التأهيل لكنها تبقى عملية بطيئة ومدروسة.

وأضاف المسؤول “القلق ينبع بشكل أساسي من شخصية الرئيس التركي المتقلبة، ودعمه المستمر للفلسطينيين وحقيقة أنه يحاول استخدام إسرائيل لتحسين الوضع الاقتصادي لتركيا وتعزيز قوتها الإقليمية”. وفق قوله.

وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل تذبذبًا خلال العقد الماضي، ويعود ذلك بالأساس بسبب حادثة سفينة مرمرة التي هاجمها الجيش الإسرائيلي قبالة سواحل غزة في 31 مايو/ أيار 2010، لدى محاولتها كسر الحصار عن القطاع، وأدى ذلك لمقتل 10 وإصابة نحو 56 آخرين.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت تلك العلاقات تحسنًا بعد اتصالات جرت على مرتين بين أردوغان، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قبل أن يهاتف الليلة الماضية وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، لتهنئة الأخير بالسلامة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان منذ أيام قال أردوغان لصحفيين أتراك أنه لا يستبعد أن يزور هرتسوغ أنقرة قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون مع تل أبيب في مجال الطاقة.

القدس