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مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة

الجمعة 21 يناير 2022 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة



القدس المحتلة / سما /

قُتلت امرأة (28 عاما) طعنا بسكين في مدينة نوف هغليل  أو المعروفة سابقًا باسم الناصرة العليا، الليلة الماضية. واعتقلت الشرطة الزوج بعد أن أبلغ بأنه قتل زوجته.

واتصل الزوج، في الثلاثينات من عمره، بالشرطة، قرابة الساعة الواحدة قبيل فجر اليوم، الجمعة، وأبلغ بأنه قتل زوجته في شقتهما في نوف هغليل.

ةةجد أفراد شرطة الذين حضروا إلى الشقة الامرأة وقد فارقت الحياة، وآثار الطعن على جسدها. وجرى اعتقال الزوج المشتبه بجريمة القتل.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف الجريمة وجمعت أدلة وقرائن.

وقالت مسعفة من "نجمة داود الحمراء" إنه لدى حضورها إلى الشقة "رأينا امرأة في الـ28 من عمرها، فاقدة الوعي ومن دون تنفس ولا نبض، وآثار طعن على جسدها. وأجرينا فحوصات طبية لها. وكانت من دون علامات على أنها على قيد الحياة واضطررنا إلى إعلان وفاتها في المكان".

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