  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : استمرار شدة برودة الجو

الجمعة 21 يناير 2022 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : استمرار شدة برودة الجو



رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ،واعتبارا من ساعات الظهيرة تنشط سرعة الرياح تدريجيا و يحتمل في ساعات الليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأكثر قراءة اليوم

هل يمهد انتخاب حسين الشيخ لتنفيذية منظمة التحرير لخلافته الرئيس عباس ؟

ضابط إسرائيلي كبير يتحدث عن السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث مع فلسطينيي الداخل

بالفيديو..”سجائر وأكواب بلاستيك”.. مشاهد صعبة بغرفة مرض الإبراشي

السعودية تكشف سبب تعاظم قوة الحوثيين وارتفاع هجماتها

الصحة: نتوقع أن يصل عدد الإصابات بكورونا من 5 آلاف إلى 10 آلاف إصابة يوميا

عضو كنيست : نتنياهو قد يتلقى تبرعات من الجمهور

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين

20211010163103reup-2021-10-10t162918z_1577545978_rc247q9nhhth_rtrmadp_3_israel-germany-roundtable-730x438

صحيفة عبرية لبينيت: الغواصات الألمانية سلاح استراتيجي لإسرائيل في العقد المقبل

نتنياهو

معاريف: ما مصير حزب الليكود في ظل معضلة القيادة بعد نتنياهو؟

صحيفة إسرائيلية.. إلى لبيد: لا تبحث عن شعبيتك في رهط.. فتشجير النقب مهمة صهيونية

عباس

أكسيوس: خشية كبيرة لدى أمريكا و"اسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية