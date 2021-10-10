برشلونة يودع كأس الملك بعد الهزيمة من أتلتيك بلباو (فيديو)

مدريد/سما/

ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدفين، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16.



سجل إيكر مونايين "ثنائية" وإنييجو مارتينيز للفريق الباسكي في الدقيقتين 2 و86 و106، بينما أحرز فيران توريس وبيدري هدفي البارسا في الدقيقتين 20 و93.



كان أسود بلباو أكثر شراسة، ولم يمنحوا فرصة للضيف الكتالوني لالتقاط الأنفاس، بل هز شباكه بهدف مبكر سجله مونايين ببراعة بعد تمريرة من نيكو ويليامز.



لم يكتف الفريق الباسكي بالهدف المبكر بل هددوا مرمى تير شتيجن بأكثر من فرصة خطيرة لأوسكار دي ماركوس، مونايين، نيكو ويليامز وسانسيت.







في المقابل، كانت التوليفة الهجومية التي خلقها تشافي خجولة للغاية، فلم يكن الثنائي عبد الصمد الزلزولي وجوتجلا بالشراسة الكافية، وافتقدوا للتواصل مع مفاتيح الوسط فيران توريس، جافي، وبيدري وبوسكيتس.



لم يحتاج البارسا سوى هجمة منظمة وحيدة من تعاون بين ألبا، بوسكيتس وجافي، أنها فيران توريس بتسديدة رائعة في المقص الأيسر.



حاول تشافي هرنانديز تطوير الأسلحة الهجومية في الشوط الثاني، حيث أشرك نيكو جونزاليس مكان الزلزولي مع تحريك جافي للأمام.





لكن بقى الوضع على ما هو عليه، حيث كانت فرص بلباو خطيرة للغاية عن طريق الشقيقين نيكو وإيناكي ويليامز، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، وحرمته العارضة من هز الشباك.



بعد مرور ربع ساعة، رمى تشافي بورقتين جديدتين من مقاعد البدلاء بإشراك فرينكي دي يونج وأنسو فاتي مكان جافي وجوتجلا.



تحسن الأداء الهجومي البارسا نسبيا، لكن تسديدات فاتي وبيدري لم تشكل خطورة، بينما تعطل تماما مفعول الظهيرين ألبا وألفيس.





في المقابل، تميز بلباو في الهجمات المرتدة مستغلا "رعونة" فرينكي دي يونج وتمريراته الخاطئة، التي وضعت قلبي الدفاع بيكيه وأراوخو في سباقات سرعة خطيرة مع المزعج، إيناكي ويليامز.



ترجم أصحاب الأرض تفوقهم بهدف ثان في وقت قاتل من كرة عرضية، ارتبك دفاع البارسا في تشتيتها، ليكملها إينيجو مارتينيز في الشباك.



لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل احتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع، وفي الثواني الأخيرة، أدرك البارسا التعادل مجددا بتسديدة بيدري بعد تمهيد من داني ألفيس.

لم تأت رياح التمديد للوقت الإضافي بما تشتهي سفن برشلونة، بل تعرض الفريق الكتالوني لأكثر من مأزق، أولها إصابة فاتي واستبداله بسيرجينيو ديست.

بعدها سدد إيناكي ويليامز كرة بجوار القائم، وتورط ألبا في لمسة يد احتسبها الحكم ركلة جزاء، سجل منها مونايين الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

في الشوط الرابع، حل مارتن برايثويت بديلا لبيدري، سعيا للتعديل مجددا، إلا أن لياقة لاعبي برشلونة لم تسعفهم، ليودعوا الكأس بنفس سيناريو الخسارة أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني بالعاصمة السعودية الرياض، حيث عادل النتيجة مرتين ثم الخسارة في النهاية بعد التمديد للوقت الإضافي.