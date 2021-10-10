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"إسرائيل" تسجّل ارتفاعا في عدد الإصابات بالكورونا وانخفاضا في الإقبال على التطعيم

الجمعة 21 يناير 2022 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تسجّل ارتفاعا في عدد الإصابات بالكورونا وانخفاضا في الإقبال على التطعيم



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة، تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا من منتصف ليلة الأربعاء وحتى الساعة السادسة من مساء الخميس، كما تم تسجيل نحو 65 ألف إصابة و9 وفيات يوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، بأنه رغم تشخيص أكثر من 715 ألف إسرائيلي على أنهم مصابون بالكورونا منذ بداية الشهر الجاري، إلا أن الإقبال على التطعيم تراجع بشكل حاد الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن 10,904 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، مقارنة بـ 32,966 تم تطعيمهم بهذه الجرعة بنفس الفترة من الأسبوع الماضي.

وبحسب "الصحة الإسرائيلية"، يعالج في أقسام "الكورونا" في المستشفيات 1680 مصابًا، منهم 593 توصف حالتهم بالحرجة.

وسجّلت إسرائيل منذ مطلع العام الجديد 117 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8,369 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020.

#كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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