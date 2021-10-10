"دوري السلة": "السرية" تفوز على "العمل" وأرثوذكسي بيت جالا يتجاوز "تراسنطا"

بيت لحم/سما/

فاز فريق "سرية رام الله" على "العمل الكاثوليكي"، بنتيجة 53-51 في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري الأندية الممتازة بكرة السلة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على صالة العمل الكاثوليكي في بيت لحم.

وفي مباراة أخرى على نفس الصالة، نجح "أرثوذكسي بيت جالا" في الفوز على "تراسنطا بيت حنينا" بنتيجة 80-71.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى من الدوري، يوم غد الجمعة، حيث يلتقي "إبداع الدهيشة" مع "أرثوذكسي رام الله" على صالة أبو عمار في بيت لحم، كما يستضيف حامل اللقب أرثوذكسي بيت ساحور على صالة بيت ساحور، مركز شباب قلنديا.