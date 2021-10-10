فيديو: ريال مدريد ينتزع بطاقة رُبع نِهائي كأس الملك بِريمونتادا في الأشواط الإضافية

مدريد/سما/

قاد إيدين هازارد، فريقه ريال مدريد للفوز 2-1 على إلتشي، مساء اليوم الخميس، والعبور لربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل لريال مدريد، إيسكو وهازارد في الدقيقتين 108 و115، أما هدف إلتشي أحرزه فيردو في الدقيقة 103.

بدأ إلتشي، المباراة بضغط على الضيوف، حيث استغل جوسان، خطأ مارسيلو، وأرسل كرة إلى كاريلو، الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 11.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد عبر كامافينجا، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 12.

وواصل كاريلو مهاجم إلتشي إهدار الفرص، ومن عرضية من الطرف الأيسر، وصلت له داخل المنطقة، لكنه سدد رأسية تصدى لها لونين في الدقيقة 25.

وكاد كاريلو أن يفتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 27، بتسديدة رأسية داخل المنطقة تصدى لها أندري لونين.

وانطلق فينيسيوس جونيور على الطرف الأيسر، وتوغل في منطقة جزاء إلتشي بعد مراوغة الدفاع، لكنه سدد أعلى العارضة في الدقيقة 38.

ومرر فينيسيوس كرة عرضية لزميله كامافينجا داخل المنطقة، والذي سدد من لمسة واحدة بين يدي أكسيل فيرنر حارس إلتشي.

وحاول كامافينجا، التسديد على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة لم تكن بالقوة الكافية، وتصدى لها أكسيل فيرنر على مرتين، في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر لوكا يوفيتش، فرصة التقدم لريال مدريد في الدقيقة 47، إذ تلقى عرضية من مارسيلو، وسدد بجانب القائم الأيمن لمرمى إلتشي.

وأرسل مارسيلو، كرة عرضية داخل المنطقة إلى فينيسيوس جونيور الذي فشل في لمس الكرة في الدقيقة 58.

وتألق أكسيل فيرنر حارس إلتشي في التصدي لتسديدة قوية من كاسيميرو، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 77.

ومرر مارسيلو، كرة في عمق منطقة الجزاء لفينيسيوس جونيور، الذي سدد كرة أرضية ضعيفة بين يدي فيرنر حارس إلتشي، في الدقيقة 81.

واستمرت محاولات ريال مدريد لخطف هدف الانتصار، لكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لإلتشي على حدود منطقة الجزاء، نفذها جومباو من فوق الحائط البشري، لكن لونين تألق في التصدي لها في الدقيقة 95.

وأشهر الحكم، البطاقة الحمراء في وجه مارسيلو، إثر عرقلته لخوسيه مورينتي أثناء انفراده بالكرة.

ومن الخطأ الذي حصل عليه إلتشي، سدد فيردو، كرة اصطدمت بالحائط لترتد له مرة أخرى، وسدد كرة ارتطمت بقدم سيبايوس وسكنت الشباك في الدقيقة 103.

ونجح ريال مدريد في العودة، بهدف التعادل عبر إيسكو في الدقيقة 108، بتمريرة داخل منطقة الجزاء من كاسيميرو إلى سيبايوس، الذي سدد كرة ارتطمت بإيسكو وسكنت الشباك.

وأرسل ديفيد ألابا، كرة في العمق لهازارد الذي استغل تقدم الحارس فيرنر وراوغه، قبل أن يسكن الكرة في الشباك، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 115.

وسجل فيردو لاعب إلتشي، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 119، لكن حكم المباراة ألغاه، ليعبر الميرنجي لربع النهائي.