تعرف على قائمة المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.. بينها 4 منتخبات عربية!

ياوندي/سما/

أسدل الستار مساء يوم الخميس على مباريات دور المجموعات ضمن النسخة الـ33 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، بمفاجأة من العيار الثقيل بخروج منتخب الجزائر.

وجاء خروج منتخب الجزائر، حامل اللقب، على يد نظيره الإيفواري، إثر هزيمته أمامه (1-3) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية.

ومني منتخب "محاربي الصحراء" بالهزيمة الثانية في هذه البطولة مقابل تعادل واحد، وتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة يتيمة، ليودع البطولة القارية مبكرا من دور المجموعات.

بينما نجح أربعة منتخبات عربية في بلوغ الدور ثمن النهائي للبطولة، وهي: منتخب جزر القمر مفاجأة البطولة، المغرب، مصر وتونس.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لجميع المجموعات:

المجموعة الأولى:

1- الكاميرون - 7 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو - 4 نقاط (تأهلت)

3- كابو فيردي (الرأس الأخضر) - 4 نقاط (تأهلت)

4- إثيوبيا – نقطة واحدة (ودعت البطولة).

المجموعة الثانية:

1- السنغال - 5 نقاط (تأهلت)

2- غينيا - 4 نقاط (تأهلت)

3- مالاوي - 4 نقاط (تأهلت)

4- زيمبابوي - 3 نقاط (ودعت البطولة).

المجموعة الثالثة:

1- المغرب - 7 نقاط (تأهل)

2- الغابون - 5 نقاط (تأهلت)

3- جزر القمر – 3 نقاط (تأهلت)

4- غانا – نقطة واحدة (ودعت البطولة).

المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا - 6 نقاط (تأهلت)

2- مصر – 6 نقاط (تأهلت)

3- السودان - نقطة واحدة (ودع البطولة)

4- غينيا بيساو - نقطة واحدة (ودعت البطولة).

المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار (ساحل العاج) - 7 نقاط (تأهلت)

2- غينيا الاستوائية - 6 نقاط (تأهلت)

3- سيراليون - نقطتان (ودعت البطولة)

4- الجزائر - نقطة واحدة (ودعت البطولة).

المجموعة السادسة:

1- مالي - 7 نقاط (تأهلت)

2- غامبيا - 7 نقاط (تأهلت)

3- تونس - 3 نقاط (تأهلت)

4- موريتانيا من دون رصيد (ودعت البطولة).