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"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

الجمعة 21 يناير 2022 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى مشورة طبية في الفترة الماضية من طبيب إسرائيلي.


وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الطبيب المعني هو البروفيسور إسحاق شابيرا، والذي يشغل منصب نائب المدير العام لمركز "سوراسكي" الطبي في تل أبيب والذي يشرف على السياحة العلاجية في المستشفى.


يقدم شابيرا المشورة لقادة العالم بشأن المسائل الطبية والعلاجات، وهو طبيب قلب متمرس، ما يوحي بأن الزعيم التركي ربما يتعامل مع مشاكل في القلب، لكن لا توجد معلومات رسمية تدعم هذه التكهنات.

وقالت مصادر مطلعة على العلاقة بين الاثنين للموقع: "لن تتفاجأ إذا التقيا في تركيا".

وانتشرت تكهنات حول صحة أردوغان في الأشهر الأخيرة بعد ظهور مقاطع فيديو له وهو يسير بحذر أمام مسؤول على الإنترنت في أواخر العام الماضي.

في محاولة لتبديد الشائعات حول صحته، شارك مكتب اتصالات أردوغان مقطع فيديو له وهو يلعب كرة السلة.


وخضع أردوغان، الذي سيبلغ من العمر 68 عاما الشهر المقبل، لعملية جراحية في الجهاز الهضمي بالمنظار في عام 2011، لكن لم ترد أنباء عن معاناته من أي حالة صحية أخرى.

#رجب طيب اردوغان #تركيا #اسرائيل

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