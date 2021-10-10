كأس افريقيا: تونس تخسر أمام غامبيا بهدف قاتل (فيديو)

ياوندي/سما/

أنهت تونس الدور الأول من نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021" بهزيمة مفاجئة أمام غامبيا بهدف دون مقابل، الخميس، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقدم المنتخبان مباراة متوسطة المستوى، سيطر "نسور قرطاج" على معظم فتراتها واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 70 بالمئة.

وسنحت للمنتخب التونسي فرصة التسجيل بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 45 لكن سيف الدين الجزيري فشل في ترجمتها إلى هدف التقدم.

ورغم التفوق التونسي، استطاع منتخب غامبيا خطف نقاط المباراة كاملة بهدف مفاجئ أحرزه أبلي جالو في الوقت المبدد.

وضمن المجموعة ذاتها تغلبت مالي على موريتانيا بهدفين نظيفين، وأكدت صدارتها للترتيب برصيد 7 نقاط، تليها غامبيا ثانيا بفارق الأهداف.

واحتلت تونس المركز الثالث بـ 3 نقاط، وأخيرا موريتانيا رابعا بدون أي نقطة.

وكانت منتخبات مالي وغامبيا وتونس قد ضمنت التأهل لثمن النهائي قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات. ​​​​​​​