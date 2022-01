أصغر طيار امرأة تسجل رقما قياسيا عالميا (صور وفيديو)

سجلت قائدة الطائرات البلجيكية البريطانية زارا رذرفورد، رقما قياسيا عالميا كأصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم حيث هبطت طائرتها الصغيرة غربي بلجيكا اليوم بعد 155 يوما من إقلاعها.

ومن المقرر أن تنضم رذرفورد البالغة من العمر 19 عاما، إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد كسر الرقم القياسي الذي احتفظت به قائدة الطائرات الأمريكية شايستا ويز البالغة من العمر 30 عاما عام 2017.

British-Belgian teenager Zara Rutherford became the youngest woman to fly solo around the world and the first person to do so in a microlight plane after a five-month, five-continent odyssey in her Shark ultralight https://t.co/2tDulhNmCw 1/5 pic.twitter.com/wZ0tIQ2k9u