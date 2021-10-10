منخفض قطبي مصحوباً بالثلوج في طريقه الى البلاد وتحذيرات من الانجماد والصقيع

رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة، و خصوصاً في ساعات الليل، اما في النهار فتسود أجواء مستقرة وصحوة وباردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهاراً،

و حذر الراصد الجوي من خطر تشكل الصقيع و الانجماد مع ساعات الفجر من الايام المقبلة.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم السبت، مع بقاء جو الصقيع والانجماد في ساعات الصباح والفجر والليل المتأخر، كما سيكون الجو مستقراً وصافياً الى غائماً جزئيا نهاراً، والحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الثلاثة درجات مئوية.

و وفقاً للراصد الجوي، فمن المتوقع أن يصل البلاد منخفض جوي ماطر عصر ومساء يوم الأحد المقبل، و منخفض قطبي آخر مصحوباً بالثلوج يوم الأربعاء.

من جهتها، نشرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، توقعاتها لحالة الطقس، بدءا من الليلة وحتى يوم الأحد القادم، والتي تظهر عودة الأمطار والعواصف الرعدية مساء الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم الجمعة صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر ،الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد المقبل: يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ،واعتبارا من ساعات الظهيرة تنشط سرعة الرياح تدريجيا و يحتمل في ساعات الليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات وشدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية، ومن تشكل الصقيع والانجماد صباح الجمعة.