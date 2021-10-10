تغريدة أمير سعودي تثير قلق متابعيه: لا تنسونا من دعائكم!

الرياض/سما/

أعلن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، اليوم الخميس، عن إصابة ابنته سارة بفيروس كورونا.

وقال الأمير عبد الرحمن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابنتي سارة أصيبت بكورونا، لا تنسونا من دعائكم".

وأضاف: "أعراضها ليست قوية بحمد الله ولكنها تشعر بالتعب، عافى الله الجميع".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت أمس الأربعاء أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في المملكة بلغ 632736 حالة، وإجمالي الوفيات 8912، فيما تعافى من الفيروس 578812 شخصا.