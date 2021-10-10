"دواء عجيب' لمرض السكري يذهل العلماء باكتشاف "مثير للاهتمام حوله"!

وكالات/سما/

تسبب علاج شائع للسكري في إثارة ذهول أحد الخبراء بعد أن ارتبط بـ "إمكانية" مكافحة الشيخوخة.

وقال الطبيب ديفيد لويد، إن الخبراء "مهتمون جدا" بالميتفورمين. وغالبا ما يُباع تحت الاسم التجاري Glucophage، ويعد الخط الأول من الأدوية لعلاج مرض السكري النوع 2. ويخفض الميتفورمين مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين الطريقة التي يتعامل بها جسمك مع الأنسولين.

وعادة ما يُوصف لمرض السكري عندما لا يكون النظام الغذائي والتمارين الرياضية وحدهما كافيين للتحكم في مستويات السكر في الدم. ولكن دراسة تبحث الآن فيما إذا كان يمكن أن يكون استخدامه على نطاق أوسع.

وقال الدكتور لويد لشبكة "سكاي نيوز": "هناك دراسة بحثية تبحث في استخدام الميتفورمين لمواجهة الشيخوخة. نحن نعلم أنه عقار رائع لمرض السكري - يجب أن يتناوله كل مريض سكري. ونعلم أن هناك بعض الأبحاث التي تظهر أن الميتفورمين يمكن أن يمنع مرض السكري أيضا، ومهتمون جدا به".



ويأتي ذلك بعد تحليل السجلات الطبية لـ 180000 مريض من NHS لمعرفة كيف يتراكم الميتفورمين ضد أدوية السكري الأخرى، ومجموعة "المراقبة" من الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، وبالتالي لا يتناولون الدواء.

وكان الاكتشاف المذهل هو أن مرضى السكر الذين يتناولون الميتفورمين عاشوا في الواقع أكثر من غير المصابين بالسكري الذين لم يتعاطوا الدواء.

وأضاف لويد: "إذا نظرت إلى الطريقة التي يعمل بها الميتفورمين، يمكنك القول إنه قد يكون هناك بعض إمكانات مكافحة الشيخوخة. أنا معجب به، قد تجد أن هناك بعض الأدلة الجيدة التي ستخرج منه. يجب أن نرى بعض الأبحاث تظهر في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة والتي تخبرنا بالإجابة. لا أريد أن يبدأ الجميع في تناول الميتفورمين، فهناك جوانب سلبية. من فضلك لا تذهب لشرائه".

وأظهرت دراسات أخرى أن الميتفورمين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والخرف أيضا. إذن هل يجب علينا جميعا أن نأخذه؟.

على الرغم من أن الأدلة مقنعة، إلا أن الخبراء يريدون الانتظار ورؤية نتائج تجربة جديدة قبل التوصية به.

وستمنح تجربة TAME القصيرة لاستهداف الشيخوخة باستخدام الميتفورمين، الدواء لـ 1500 متطوع تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما بينما يتلقى 1500 آخرين أقراصا وهميا. وبعد ذلك سيتم مراقبة المرضى لعدة سنوات.

وإذا كان أولئك الذين يتناولون الأقراص الحقيقية يعانون من أمراض أقل خطورة على الحياة، فإن استخدامها لمكافحة الشيخوخة قد يكون له ما يبرره.