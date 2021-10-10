شاهد: الجزائر تودع كأس إفريقيا بعد هزيمة ثقيلة وتبون يعلق

ياوندي/سما/

خرج منتخب الجزائر مبكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، إثر هزيمته أمام نظيره الإيفواري "ساحل العاج" (1-3) اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة للبطولة.

وسجل الإيفواري فرانك كيسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لاعب خط الوسط إبراهيم سنغاري الهدف الثاني "للأفيال" عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.



وعزز المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي تقدم منتخب بلاده بإحرازه الهدف الثالث له بحلول الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

بينما أهدر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز ضربة جزاء في الدقيقة الستين، حيث اصطدمت كرته بالقائم الأيمن وارتدت إلى الملعب، قبل أن يسجل زميله سفيان بن دبكة الهدف الأول لبلاده والوحيد في هذه البطولة، بحلول الدقيقة 73 بتسديدة رأسية.





وفشل المنتخب الجزائري في الدفاع عن لقبه، بعد تعرضه لهزيمتين مقابل تعادل واحد، وتذيله ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة يتيمة، وودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

بينما يتصدر منتخب كوت ديفوار القائمة برصيد 7 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى الدور التالي على ضوء نتائج منافسات المجموعة الرابعة التي اختتمت أمس الأربعاء.

كما حجز منتخب غينيا الاستوائية مقعدا له في دور الـ16 الكبار، باحتلاله المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، عقب فوزه بهدف وحيد على منتخب سيراليون، الذي احتل المركز الثالث برصيد نقطتين، وودع هو الآخر البطولة.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة للاعبي منتخب بلاده بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الرئيس عبد المجيد تبون "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم و نقف وراءكم، اليوم وغدا.. حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".