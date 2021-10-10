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فعاليات جنين تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

الخميس 20 يناير 2022 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فعاليات جنين تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد



جنين / سما /

طالبت فعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الخميس، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسير أبو حميد والأسرى المرضى والحركة الأسيرة، خلال الاعتصام المتواصل داخل خيمة الإسناد بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين.

وشارك في الوقفة ممثلون عن فعاليات جنين ومخيمها وفصائل العمل الوطني والإسلامي وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو الأسرى وأسرى محررون.

وحمّل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحياة كافة الأسرى المرضى، مناشدين الجهات ذات الاختصاص التدخل للإفراج عن الأسير أبو حميد والعمل على إنقاذ حياته.

كما طالبوا كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء التي تحتجزها داخل الثلاجات وفي مقابر الأرقام.

#فعاليات جنين #الأسير ناصر أبو حميد

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