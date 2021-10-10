الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين غرب جنين

جنين / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجزين عسكريين في قرية رمانة ومدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من مجمّع المدارس بعد اقتحامها قرية رمانة، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى لإعاقة تنقلهم.

واندلعت مواجهات في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة السيلة الحارثية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وكثف الاحتلال من تواجده العسكري في محيط بلدات وقرى غرب جنين.