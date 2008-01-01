تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس وزراء اسرائيل وبن زايد على خلفية الهجوم الصاروخي

ابو ظبي /سما/ وام

تلقى ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا من رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، حيث أعرب عن إدانته للهجوم على أبوظبي.

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن بينيت عبر خلال الاتصال "عن إدانته الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن عدد من الضحايا المدنيين".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسب الوكالة، "دعم بلاده لكل ما تقوم به دولة الإمارات دفاعا عن أمنها ضد هذه الاعتداءات"، مشددا على "ضرورة التصدي للقوى الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة"، كما قدم تعازيه في ضحايا الاعتداءات الأخيرة.

من جانبه، شكر آل نهيان بينيت على "ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها".

والهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الحادث.

ومساء الإثنين، دان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الهجوم، وقال إنّ "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات".

وقال لبيد، في تغريدة على "تويتر"، "أدين بشدة هجوم الطائرات بدون طيار اليوم في أبو ظبي وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي "المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات بشدة والعمل على الفور حتى لا تمتلك إيران ووكلائها الأدوات لمواصلة تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء".

وخلال الأسبوع، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ إسرائيل تتابع التقارير حول هجوم الحوثيين في اليمن، تحسّبا من هجوم مشابه ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت هيئة البثّ الرسمية "كان 11" إن أحد السيناريوهات الذي تخشى في إسرائيل هو هجوم بطائرات مسيرة انتحارية وصواريخ يتم إطلاقها من اليمن، وأن المسافة بين اليمن وأبو ظبي مشابهة للمسافة بين اليمن ومدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، وأن هذا الهجوم "يدل على قدرات متطورة بحوزة الحوثيين".

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، آثار الهجوم على منشأة نفطية في أبو ظبي.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز" الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبو ظبي الوطنية في أبو ظبي. كما تظهر صورة أخرى علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة لإخماد الحريق بموقع المستودع.

يشار إلى أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية، المعروفة بالاسم المختصر أدنوك، هي شركة طاقة مملوكة للدولة.

وقالت الشركة إن الهجوم وقع نحو الساعة العاشرة من صباح الإثنين. وأضافت في بيان أنه "نعمل عن كثب مع السلطات المعنية لتحديد السبب الدقيق وإطلاق تحقيق مفصل".