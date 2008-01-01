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بلينكن: ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن نووي إيران بعد "تقدم متواضع"

الخميس 20 يناير 2022 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن نووي إيران بعد "تقدم متواضع"



واشنطن /سما/

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه في الإمكان إعادة إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بعدما تم تحقيق "تقدم متواضع" في المحادثات.

وأضاف في حديثه مع صحفيين: "يمكنني القول إننا شهدنا تقدما متواضعا في الأسابيع الأخيرة الماضية من المحادثات" الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، وبالتالي، "تقييمي بعد محادثاتي مع الزملاء، أن العودة إلى الامتثال المتبادل لا يزال ممكنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد إحراز تقدم في المباحثات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران، مشددا على أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتخلي عن التفاوض.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل الماضي ثماني جولات من المباحثات لاستئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وتتمحور المباحثات على نقطتين رئيسيتين هما رفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة ترامب على إيران، وعود طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بالكامل.

#الخارجية الامريكية #انتوني بلينكين #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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