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بايدن: أي دخول للعسكريين الروس إلى أوكرانيا سيعتبر عملية غزو

الخميس 20 يناير 2022 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: أي دخول للعسكريين الروس إلى أوكرانيا سيعتبر عملية غزو



واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أي دخول للعسكريين الروس إلى الأراضي الأوكرانية سيعد عملية "غزو"، متوعدا "بدفع روسيا ثمنا باهظا لو قرر رئيسها، فلاديمير بوتين، مهاجمة أوكرانيا".

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزوا".

وشدد بايدن من جديد على أنه "أكد لبوتين خلال اتصالاتهما أنه إذ قرر الأخير تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمنا باهظا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قال وزير الخارجية الأوكراني إنه متأكد من دعم الولايات المتحدة. إن لديه الحق  في ذلك".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال بايدن، في وقت سابق من الخميس، إن "غزوا محدودا لأوكرانيا من قبل روسيا" قد يؤدي إلى رد فعل أقل شدة من قبل الناتو، الأمر الذي أثار انتقادات من السلطات في كييف.

#جو بايدن #الولايات المتحدة #اوكرانيا #روسيا

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