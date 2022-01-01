جيش الاحتلال يحصل على 11 مليار شيقل لنفقات "سرية"

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة عبرية اليوم الخميس، النقاب عن حصول جيش الاحتلال الإسرائيلي على مليارات الدولارات هذا الأسبوع لصالح تغطية نفقات وصفت بأنها "سرية".

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت الثلاثاء الماضي على تحويل مبلغ 11.35 مليار شيقل لصالح تغطية نفقات وصفت بالسرية لجيش الاحتلال.

ويأتي ذلك عقب مصادقة اللجنة المالية التابعة للكنيست على رصد المبلغ من الميزانية الإضافية لغايات "حاجات أمنية".

وقالت الصحيفة إنها لم تحصل على إجابات على استفساراتها بشأن هدف المبلغ النهائية والغاية الحقيقة من ورائه إلا أن هنالك عدة اتجاهات بالإمكان التخمين بكونها جزءاً منها.

وذكرت أن من بينها شراء سرب مروحيات وشراء 3 غواصات جديدة من ألمانيا، ونية شراء طائرات تزويد بالوقود للاستعداد لخيار ضرب إيران.

وكان قائد أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي قال إن جيشه لم يوقف الهجمات الجوية على أهداف بسوريا بما يعني شراء كميات كبيرة من الصواريخ الدقيقة والذخائر الإستراتيجية لإحباط عمليات تهريب أسلحة من إيران.

