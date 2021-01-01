بدءًا من الخميس المقبل.. اسرائيل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

القدس المحتلة / سما /

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزيرة التعليم، يفعات شاشا بيطون، ووزير الصحّة، نيتسان هوروفيتس، اليوم، الخميس، على إلغاء الحجر المنزلي على الطلاب الذين كانوا بقرب مصاب بكورونا، بدءًا من الخميس المقبل.

وبحسب الخطّة الجديدة، يفرض على كلّ الطلاب إجراء فحص كورونا مرّتين أسبوعيًا، الأوّل يوم الأحد والثاني يوم الأربعاء.

وأصيب منذ مطلع الأسبوع الجاري أكثر من 300 ألف شخص بفيروس كورونا، وسط تقديرات بأن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

وارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 533، من بينهم 104 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

وفي صفوف الطلاب تحديدًا، بلغ عدد الإصابات النشطة بكورونا 146,204 حالة، فيما يخضع 142,053 حالة للحجر الصحي.

ومنذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى مطلع الأسبوع الجاري، تم تشخيص 532 ألفا و777 إصابة بكورونا، بمتوسط 31 ألفا و340 إصابة يومية، على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى. وللمقارنة، شهد الشهر نفسه من عام 2021 والذي كان حتى وقتها ذروة الوباء، 220 ألفا و234 حالة إصابة.

وخلال الأسبوع الجاري، قُصّر الحجر المنزلي إلى 5 أيام.

ووفقا للسياسة الجديدة، فإن على الأشخاص الذين يشخصون كمصابين بكورونا إجراء فحصي "أنتيغن"، أي فحص كورونا سريع، في بيوتهم في اليومين الرابع والخامس منذ الإصابة بالفيروس، وبعد تلقي نتيجة سالبة بإمكانهم الخروج من الحجر الصحي، شريطة عدم وجود أعراض.

وحسب التعليمات الجديدة، فإن غير المتطعمين الذين خالطوا مريضا بكورونا، ينبغي أن يتواجدوا في حجر صحي كامل لخمسة أيام، ولن يطالبوا بإجراء فحوصات "أنتيغن" في مراكز فحوصات رسمية لدى دخولهم إلى حجر صحي، وإنما في نهاية مدة الحجر فقط.