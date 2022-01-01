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انطلاق الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية

الخميس 20 يناير 2022 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية



واشنطن /سما/

انطلق الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية، بعد غياب نحو 30 عاما، وذلك من مقر الاتحاد الفلسطيني الأميركي.

وقالت نائب رئيس اللجنة التحضيرية، أمينة سر منطقة الشرق الأميركي للاتحاد العام لطلبة فلسطين في أميركا فاتن شلباية إن الاجتماع الرسمي الأول للهيئة التأسيسية للاتحاد عقد بحضور أمناء سر الاتحاد ورؤساء الهيئات في المناطق الأميركية (الوسط، والجنوب، والشرق، والغرب)، وقد تمت التكليفات والموافقة على مجلس الإدارة التأسيسي.

يذكر أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية معتمد من الاتحاد العام لطلبة فلسطين في فلسطين، وهو أحد أكبر الاتحادات في منظمة التحرير.

#الاتحاد العام لطلبة فلسطين #الولايات المتحدة #الجالية الفلسطينية

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