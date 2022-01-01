"صحة غزة" تحذر من زيادة كبيرة في عدد المصابين بأوميكرون

غزة / سما /

قال الدكتور هيثم عمران رئيس قسم الوبائيات والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس إن قطاع غزة سيشهد الأيام المقبلة ارتفاعا لإعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ظل انتشار متحور أوميكرون.

وأكد في تصريح صحفي أن القطاع دخل في الموجة الرابعة لمتحور كوفيد 19 "أوميكرون" وهناك ازدياد لعدد الحالات المترددة على أقسام الفرز التنفسي والحالات المنومة والحرجة والخطرة في العناية المركزة بالمشافي.

وأوضح أن هذه الحالات تؤكد الدخول بقوة وبسرعة متسارعة الانتشار لمتحور أوميكرون وأصبح الآن هو السائد في القطاع.

ونوه أن فصل الشتاء يزيد من انتشار المتحور في القطاع ومسيطر على الحالة الوبائية في القطاع، معبرا عن خشيته من الدخول في موجة عنيفة نهاية شهر يناير الحالي وبداية فبراير القادم.

وأشار إلى أنه يوجد نقص في الاقبال على التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا ومحذرا المواطنين من الموجة العنيفة والذهاب إلى التطعيم والحصول على اللقاحات، لأن رفع المناعة المجتمعية من خلال التطعيم، موضحا أن 92% من الحالات المصابة كانت لغير المطعمين وأن 95% من الوفيات كانت لأشخاص غير مطعمين.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أن الكثافة السكانية في قطاع غزة تجعله أكثر عرضه للدخول في موجة رابعة عنيفة لمتحور أوميكرون بين المواطنين في فترة زمنية قصيرة قد تؤدي الى شل المرافق الحياتية الاساسية للمواطنين .