بينت: مهمة إسرائيل هي المساس بالنظام الإيراني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت اجتمع اليوم الخميس مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي لبحث التحديات المختلفة التي تواجهها إسرائيل وفي مقدمتها التهديد الإيراني.



وشدد بينت على أن المهمة الرئيسية المُلقاة على عاتق إسرائيل هي المساس بصورة ملموسة بالنظام الإيراني والمنظمات الدائرة في فلكه وتنشط في المنطقة.



وبحسب القناة، بينت على أهمية الصفقة التي وقعتها إسرائيل لشراء ثلاث غواصات من إنتاج شركة "تيسنكروب" الألمانية، قائلًا: إنها "ستعزز الأمن القومي لإسرائيل وتضمن التفوق الاستراتيجي لها لسنوات طويلة.



وفي انتقاد ضمني لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قال بينت: إن "هذه الحكومة تعمل بمنتهى النزاهة في ما يتعلق بالمبيعات الأمنية".