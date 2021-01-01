بزعم تنفيذهما عملية "حومش".. إسرائيل تقرر هدم منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات

القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات تسلمت اليوم قرارًا بهدم منزلها في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، بزعم مشاركتهما في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" التي أسفرت عن مقتل المستوطن يهودا ديمينتمان.



وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الشابين الفلسطينيين عمر وغيث جرادات، فجر الأحد 19 ديسمبر 2021، للاشتباه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حومش شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.



وذكرت تقارير فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال المداهمات في سيلة الحارثية كلًا من: الشيخ محمد يوسف جرادات، والشيخ إبراهيم موسى طحاينة، والشيخ محمود غالب جرادات، والأستاذ طاهر أبو صلاح، وغيث أحمد ياسين جرادات، وعمر أحمد ياسين جرادات.



وأدت العملية الفلسطينية التي نفذت عبر كمين داخل منطقة أحراش قرب مستوطنة حومش إلى مقتل المستوطن يهودا ديمنتمان (25 عامًا) وإصابة اثنين آخرين بجروح بين متوسطة وطفيفة.