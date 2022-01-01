"أسرى الشعبية يبدأون خطوات متدحرجة ضد مصلحة السجون"

غزة /سما/

أكد مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان بدء أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال بإجراءات متدحرجة ضد إدارة مصلحة السجون بسبب استمرار مماطلتها في الاستجابة لعدة مطالب وعلى رأسها تنصلها من الاتفاق بخصوص نقل مسؤول فرع الجبهة في السجون وائل الجاغوب من العزل الجماعي بهداريم إلى سجن آخر أفضل، إضافةً إلى عدة مطالب أخرى متعلقة باستمرار سياسة التنقلات العشوائية للأسرى واقتحام الأقسام، وبعض القضايا الأخرى.

وأوضح السلطان بأن أسرى الجبهة قد بدأوا أولى خطواتهم الاحتجاجية انطلاقاً من سجن ريمون الصحراوي، بوقف العد والفحص، مما أدى إلى قيام قوات الاحتلال باقتحام غرف أسرى الجبهة وإخراجهم مقيدين، ومن ثم إعادتهم بدون أي احتكاكات أو توترات كبيرة تذكر.

وأكد السلطان أن أسرى الجبهة أعطوا الاحتلال عدة أيام مهلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة موضوع وائل الجاغوب، وإذا استمر في مماطلته سيتم البدء بخطوات تصعيدية جديدة في كافة السجون.