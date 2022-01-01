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هنية يزور معرض الدوحة الدولي للكتاب برفقة وزير الثقافة القطري

الخميس 20 يناير 2022 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يزور معرض الدوحة الدولي للكتاب برفقة وزير الثقافة القطري



الدوحة /سما/

زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ31 المقام تحت شعار “العلم نور” بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وكان في استقباله وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، وعقدا لقاء ثنائيًا.

وأجرى هنية جولة في أروقة المعرض برفقة الوزير ومدير المعرض، واستمع لشرح واف حول الجهات المشاركة والفعاليات الثقافية المتنوعة والغنية بالمحتوى الفكري والثقافي.

وأشاد هنية بالمعرض، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لإخراجه بهذه الحالة المتقدمة، وبالجهات المشاركة فيه لما يحتويه من كتب متنوعة وقيّمة تخدم الأجيال وتساهم في بناء الوعي.

وقال إن "قطر تبني مشروعًا حضاريًا، وتعمل على بناء الإنسان المفكر الحر"، مشيرًا إلى أن كل من يدخل قطر يشعر بالارتياح وبمدى حرص القيادة القطرية على بناء الإنسان والثقافة.

واعتبر هنية "أننا أمام نموذج حضاري يعمل على بناء دولة مثقفة وحضارية، وبناء الوعي والمجتمع الحر، لافتًا إلى ما تقوم به قطر من مشاريع ثقافية وفكرية متقدمة.

وزار خلال الجولة جناح السفارة الفلسطينية، وكذلك بعض الأجنحة القادمة من فلسطين ومدينة القدس.

#حركة حماس #اسماعيل هنية

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