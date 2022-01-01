الدعليس يهنئ ضابطًا من غزة حصد المركز الأول بكلية الشرطة القطرية

غزة /سما/

هنّأ رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، الخميس، الضابط المبتعث محمد أبو رزق، بمناسبة حصوله على المرتبة الأولى على المبتعثين من الدول العربية كافة، بعد أربع سنوات من الدراسة في كلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة.

وحصل الضابط أبو رزق صباح الخميس على تكريم من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوسام شرف وسيف.

وقال الدعليس، في اتصاله الهاتفي بالضابط المبتعث، إنّه "لمن دواعي سرورنا أن نتواصل مع خيرة أبناء هذا الوطن، الذين كابدوا المعيقات، وجدوا واجتهدوا وثابروا من أجل الحصول على أفضل الفرص، وتمثيل وطنهم أمام الدول الأخرى، وفي رحاب الدول المستضيفة".

وتابع "أنت نعم الشباب، بل نعم الضابط المجتهد، الذي رفع فلسطين عاليًا، بحصولك على هذه المرتبة، بعد سنوات من الإعداد والتجهيز، وتحدي الصعاب، من أجل الوصول لهذه اللحظة المشرفة".

وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز الكبير لفلسطين عامة، ولقطاع غزة المحاصر، ولوزارة الداخلية والأمن الوطني التي ينتمي لها الضابط أبو رزق وقامت بابتعاثه للدراسة، متمنيًا له مستقبلًا زاهرًا في خدمة الوطن.

وطالب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة الشباب الطموحين كافة بالمضي قدمًا في نفس الدرب، والعمل على إعلاء اسم فلسطين في المحافل والميادين كافة.

كما قدّم الدعليس شكره لدولة قطر، وأميرها الشيخ تميم، على جهودها المستمرة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدّم الضابط أبو رزق شكره لرئيس العمل الحكومي على اتصاله، مؤكداً حرصه على خدمة وطنه وأبناء شعبه المحاصر في قطاع غزة.

وأهدى إنجازه لفلسطين، ولشعبها المقاوم، معرباً عن سعادته برفع اسم فلسطين عاليًا في هذا المحفل الكبير.

يذكر أنّ المواطن محمد أبورزق 23 عامًا، من سكان مدينة خانيونس، لاعب رياضي في اتحاد خانيونس، والتحق بكلية الشرطة بالعاصمة القطرية الدوحة قبل أربع سنوات، حيث تخرج منها هذا العام وتوّج بلقب الأول عام، وجرى تكريمه اليوم بحفل تخريج حضره أمير قطر ومسؤولين كبار