الاحتلال يسلم المرابطة الحلواني قرارًا بمنعها من السفر شهرًا

القدس المحتلة /سما/

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، هنادي الحلواني قرارا يقضي بمنعها من السفر لمدة شهر.

وأفادت هنادي الحلواني، أنها سلمت قرارا بمنعها من السفر خارج البلاد لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر.

واستدعت المخابرات المرابطة الحلواني صباح اليوم، بعد الاتصال معها هاتفيا للمثول أمامها في غرف" 4 " بالمسكوبية، وسلمتها القرار.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت صباح أمس الحلواني من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، ثم نقلت لمركز شرطة القشلة للتحقيق، وبعدها سلمت أمرا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الحلواني أن أول قرار منع من السفر تسلمته لمدة شهر تمدد لـ5 أشهر، وامتدت هذه القرارات لمدة 3 سنوات متواصلة، ثم سمح لها بالسفر لمدة عام، ومنعت في فترة وباء كورونا لمدة عام و4 أشهر، ما يقارب خمس سنوات منعت من السفر.

كما أبعدت الحلواني مرات عديدة عن المسجد الأقصى، وتبلغ حصيلة إبعادها عدة سنوات.