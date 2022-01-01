نقابة الأطباء: تشكيل لجنة أهلية لمتابعة قضية مستشفى خالد الحسن

رام الله /سما/

أعلنت نقابة الأطباء عن تشكيل لجنة أهلية لمتابعة قضية بناء مستشفى خالد الحسن للسرطان، بعد اجتماع عقدته مع مؤسسات حقوقية ومجتمعية، اليوم.

وقالت النقابة، إن الاجتماع ضم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، والائتلاف من أجل النزاهة والمساواة (أمان)، ومركز بيسان، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ولجان العمل الصحي، ولجان الرعاية الصحية، والإغاثة الطبية.

وأضافت أن المجتمعين قرروا تشكيل لجنة لمتابعة القضية والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة بالمشروع مثل وزارة الصحة، ومؤسسة "بكدار"، وصندوق الاستثمار.

وتابعت: أكد المجتمعون على أهمية توطين الخدمات الصحية باعتبار مؤسسة خالد الحسن للسرطان مشروعاً وطنياً ذو قيمة عالية للتوطين.

وعادت قضية المستشفى إلى التداول فلسطينياً بعد وفاة الطفل سليم النواتي عقب رفض استقباله من عدة مستشفيات، وطالبت مؤسسات حقوقية الحكومة بفتح تحقيق في أسباب عدم إكمال بناء المستشفى، بينما ردت وزارة الصحة أن الأموال التي جمعت غير كافية وهي محفوظة في حساب تشرف عليه مؤسسة متخصصة في التدقيق المالي.