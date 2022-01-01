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اشتية يستعرض الأوضاع المالية الصعبة أمام الحكومة.. ويدعو لضغط دولي لوقف الاقتطاعات

الخميس 20 يناير 2022 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستعرض الأوضاع المالية الصعبة أمام الحكومة.. ويدعو لضغط دولي لوقف الاقتطاعات



رام الله /سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة، والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة.

جاء ذلك خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وناقش اشتية مع هاستينغز أهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع خطط التنمية والقطاعية للحكومة، بما يساهم في خلق تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض اشتية الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة، كما طالب الأمم المتحدة التدخل لوقف قرار إسرائيل بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واعتبارها "إرهابية"، لا سيما أن عددا منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان.

وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لهذه المؤسسات وعملها، والوقوف الى جانبها ضد هذا القرار الجائر.

#الحكومة الفلسطينية #محمد اشتيه #أموال المقاصة

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