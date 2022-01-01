"الخارجية المصرية" تعرب عن رفضها لهدم المنازل في حي الشيخ جراح

القاهرة /سما/

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن رفضها لهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت في بيان لها، أن المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني، واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عما يمكن أن يؤدي إليه من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ على موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعًا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.