  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

لوائح اتهام ضد 16 شابا على خلفية التصدي لتجريف الأراضي بالنقب

الخميس 20 يناير 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوائح اتهام ضد 16 شابا على خلفية التصدي لتجريف الأراضي بالنقب



القدس المحتلة /سما/

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الخميس، 4 لوائح اتهام ضد 16 شابا من النقب، بينهم 3 قاصرين يبلغون من العمر نحو 17 عاما، على خلفية الاحتجاجات على ما تعرضت له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.

ونسبت النيابة في لوائح الاتهام إلى المتهمين، كل على حده، "ارتكاب جرائم شغب، عرقلة سير عمل الشرطة في ظروف مشدّدة، وأعمال تهوّر وإهمال".

وزعمت النيابة في لوائح الاتهام أنه "بدءا من يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد أعمال زراعة الأشجار في أماكن مختلفة في النقب، من قبل الـ'كيرن كييمت ليسرائيل' (الصندوق الدائم لإسرائيل - 'كاكال')، تطوّرت العديد من الاضطرابات والمظاهرات العنيفة في جميع أنحاء النقب ردًا على أعمال الزراعة. وجّهت نداءات تنديد بعمل الشرطة. ونتيجة لذلك، تمّ نشر العديد من قوات الشرطة لتأمين أعمال الزراعة والأدوات والعمّال، وكذلك لمنع مثيري الشّغب من دخول مناطق العمل من أجل التدخّل في أعمال الزرع والتأكد من بقاء محاور التنقّل الرئيسية مفتوحة وآمنة للسفر".

وادعت النيابة في لوائح الاتهام المقدّمة أنه "شارك المتهمون، وبعضهم كانوا ملثمين، في أعمال مخلة بالنظام بالقرب من أعمال زرع في تقاطعات مختلفة على شارع 31 وبالقرب من قرية شقيب السلام، وألقوا الحجارة على سيّارات الشرطة وضبّاط الشرطة. كما قام بعض المتهمين بإضرام النار في الإطارات وسدّ الطرقات. ومن بين أمور أخرى، ركض المخالفون باتجاه سيّارات المدنيين الذين أجبِروا على التوقف بسبب الحواجز، وقفزوا على سيارتهم وألقوا الحجارة الكبيرة".

هذا، وتستمر المداولات في ملفات نحو 50 معتقلا، ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة لوائح اتهام بحق معتقلين آخرين.

#النيابة الاسرائيلية #اسرائيل #منطقة النقب #قرية الأطرش

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن خسارة إسرائيل الحقيقية في قصف صدام حسين لتل أبيب

ماذا أخرج سفير إسرائيل في الأمم المتحدة من جيبه خلال اجتماع مجلس الأمن

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة: تسهيلات وإعفاءات للأهالي

مصادر: مبادرة فلسطينية في لبنان للتقريب بين "فتح" و"حماس"

"إسرائيل هيوم": الاتفاق الصيني - الإيراني يقوّض أحلام "إسرائيل" في المنطقة

الأحمد يرد على الشعبية: من حق أي فصيل أو عضو في "الوطني" أن يرشح نفسه لأي موقع في المنظمة

صور : السفير العمادي يُعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته

الأخبار الرئيسية

20220120120758

آيزنكوت يحذر من خيار الدولة الواحدة كحل للصراع: نحن في نهاية عهد أبو مازن

حسين

هل يمهد انتخاب "حسين الشيخ" لتنفيذية منظمة التحرير لخلافته الرئيس عباس ؟

بيغاسوس

"هآرتس" تكشف قائمة الضحايا العرب لـ"بيغاسوس" التجسسي

وفد «الديمقراطية» يصل إلى الجزائر برئاسة فهد سليمان حاملاً مبادرة متعددة الجوانب

6 وفيات و1240 إصابة بـ "كورونا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية