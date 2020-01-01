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فضيحة جديدة تهز الجيش الإسرائيلي

الخميس 20 يناير 2022 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة جديدة تهز الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن جنديا إسرائيليا من وحدة القبة الحديدية تتم محاكمته حاليا بتهمة اغتصاب زميله وأفعال مخلة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن "الفضيحة الجديدة" داخل الجيش تأتي بعد أسابيع من الكشف عن توجيه لائحة اتهام ضد جندي آخر من الدفاع الجوي باغتصاب مجندة.

وقالت الصحيفة إن جندي وحدة القبة الحديدية الذي تجري محاكمته حاليا متهم باغتصاب زميله المجند 5 مرات بين شهري أبريل ويوليو من العام الماضي داخل 3 قواعد عسكرية بينها قاعد استخبارات عند الجبهة الشمالية.

كما وجهت للمجند تهم القيام بأفعال مخلة بالآداب مع جندي آخر، وحوالي 100 تهمة تتعلق بأعمال مخلة مع العديد من الجنود، مثل تصويرهم في حالة عري كلي أو جزئي.

وكانت معطيات رسمية إسرائيلية كشفت تقديم 1542 شكوى تحرش جنسي في الجيش الإسرائيلي في العام 2020، دون أن يتم تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.

#الجيش الاسرائيلي

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