"هآرتس" تكشف قائمة الضحايا العرب لـ"بيغاسوس" التجسسي

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية القائمة الكاملة للأشخاص في دول مختلفة، تعرضوا للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" من إنتاج شركة NSO الإسرائيلية.

وفيما يلي قائمة حالات الاختراق المؤكدة بواسطة "بيغاسوس" المرتبطة بدول عربية، وفقا للصحيفة العبرية:

الأردن

- الناشطة الحقوقية هالة عاهد ذيب

المغرب

- الصحفي والمؤسس المشارك لـ"جمعية الصحافة الاستقصائية بالمغرب" هشام المنصوري

- الناشط الحقوقي الصحراوي المحجوب مليحة، عضو اللجنة الإدارية لـ"تجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان"

- المحامي الفرنسي جوزيف بريهام المتورط في دعوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص أعمال تعذيب مزعومة في اليمن

- الدبلوماسي الصحراوي أبي بشرايا البشير الذي يمثل عن جبهة البوليساريو

- الناشط الحقوقي المعطي منجب، مؤسس "جمعية الصحافة الاستقصائية بالمغرب"

- الصحفي المستقل عمر الراضي

(من المرجح وقوف الحكومة المغربية وراء عمليات الخرق هذه، حسب الصحيفة)

الضفة الغربية

- الناشط الحقوقي غسان خلايقة المتعاون مع مؤسسة "الحق" الحقوقية

- أبي العابودي، المدير التنفيذي لـ"مركز بيسان للبحوث والإنماء"

- المحامي صلاح حموري المتعاون مع "مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان"

- ثلاثة نشطاء لم يتم الكشف عم أسمائهم متعاونون مع منظمات غير حكومية فلسطينية أدرجتها إسرائيل على القائمة السوداء

(من المرجح وقوف إسرائيل وراء عمليات الاختراق هذه، حسب الصحيفة)

السعودية

- خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي

- الناشط المقرب من خاشقجي عمر عبد العزيز المقيم في كندا

- وضاح خنفر، المدير العام السابق لشبكة "الجزيرة" وصديق قريب لخاشقجي

- الصحفي التركي رجيب صويلو

- الصحفي بن هابرد المتعاون مع صحيفة "نيويورك تايمز" (اخترق هاتفه خلال تواجده في لبنان)

(من المرجح وقوف الحكومة السعودية وراء عمليات الاختراق هذه، حسب الصحيفة)

الإمارات

- الناشطة الحقوقية آلاء الصديق (توفت في يونيو الماضي)

- المعارض والمرشح الرئاسي المصري السابق أيمن نور

- الإعلامية رانيا دريدي

- الإعلامي تامر المسحال

- الناشطة البحرينية ابتسام الصائغ المنتمية إلى "منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"

- 34 موظفا في شبكة "الجزيرة" القطرية

(من المرجح وقوف حكومات السعودية والبحرين وأو الإمارات وراء عمليات الاختراق هذه).

كما نشرت الصحيفة أسماء الأشخاص الآخرين الذين يعتقد أن هواتفهم اخترقت بواسطة "بيغاسوس"، بمن فيهم:

- الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

- الناشط السعودي غانم المسارير

- الناشط السعودي يحيى عسيري

- الشيخة لطيفة، بنت حاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم

- الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم

- المصور خوان ماير الذي صور الشيخة لطيفة أثناء قفزها بالمظلة

- ليندا بوشيخي، مرافقة الشيخة لطيفة

- سيونيد تايلور، صديقة الشيخة لطيفة

- مارتن سميث، رئيس شركة أمنية خاصة قدمت خدماتها إلى الأميرة هيا

- مدبر الخيل البريطاني جون غوسدن، صديق الأميرة هيا،

- عائشة بنت الحسي، شقيقة الملك الأردني عبد الله الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 1.4 ألف شخص آخرين من المرجح أن حساباتهم في تطبيق "واتساب" اخترقت بواسطة "بيغاسوس".