اشتية: نسعى لتيسير كل جهد عربي أو دولي لتحسين ظروف معيشة أهلنا بغزة

رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع الرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات في شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، الذي يترأس مجلس إدارة شركة كهرباء غزة سامر خوري، والمهندس وليد سلمان، موضوع الكهرباء لقطاع غزة عبر المشروع القطري الهادف لإيصال الغاز إلى غزة لتقليل تكلفة تشغيل محطة الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، "نقوم في الحكومة بكل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، ونسعى لتيسير كل جهد عربي أو دولي للمساهمة في تحسين ظروف معيشة أهلنا فيها، بظل ما يسببه الحصار وجرائم الاحتلال الإسرائيلي من معاناة يومية".