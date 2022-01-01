يتصدرها "نووي إيران".. بينيت يبحث مع قادة الجيش التحديات الإسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، أن مهمة إسرائيل الرئيسية تتمثل في إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني وبوكلائه في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء بينت مع أعضاء هيئة الأركان الإسرائيلية بحضور كل من وزير الجيش بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان آفیف کوخافي، والمدير العام لوزارة الجيش اللواء المتقاعد أمير ایشل.

وتحدث بينيت مع أعضاء هيئة الأركان عن تصوره الاستراتيجي للتحديات المختلفة التي تواجهها إسرائيل، وعلى رأسها الملف الإيراني.





وأشار بينيت إلى مسألة توطيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وإلى مواصلة تحصين مكانة إسرائيل الدولية من خلال تعزيز الخاصية الإسرائيلية في سلسلة من المجالات، والتعامل مع فيروس كورونا وغير ذلك.