ابعاد وغرامة مالية.. الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي عائلة صالحية

القدس المحتلة /سما/

رفضت المحكمة المركزية، ظهر اليوم الخميس، الاستئناف الذي قدمته الشرطة ضد قرار الإفراج عن افراد عائلة صالحية.

واوضح محامي عائلة صالحية أحمد القضماني ان المحكمة المركزية رفضت استئناف الشرطة حول قرار محكمة الصلح امس والذي يقضي بالافراج عن محمود صالحية،عادل صالحية، أمير صالحية، عمر العكرماوي، وبلال غيث.

وأوضح القضماني المحكمة المركزية ابقت على قرار الإفراج بالشروط : ابعاد عن حي الشيخ جراح لتاريخ 19/2 ودفع 1000 شيكل لكل منهم.

وخلال الجلسة تظاهر نشطاء امام المحكمة، كما تواجد أهالي المعتقلين.

واعتقلت قوات الاحتلال أفراد عائلة صالحية خلال اقتحام واخلاء افراد من منزلها في الحي لصالح بلدية الاحتلال.