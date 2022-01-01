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تظاهرة احتجاجية ضد الاعتقالات وتجريف الأراضي بالنقب

الخميس 20 يناير 2022 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة احتجاجية ضد الاعتقالات وتجريف الأراضي بالنقب



القدس المحتلة /سما/

تظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والقيادات العربية في النقب، اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي، أمام مبنى المحاكم في مدينة بئر السبع، احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب، وطالت نحو 150 شابا وفتاة بينهم قاصرون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات ضد حملة الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية بحق الشبان والفتيات.

وفي سياق متصل، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.

#منطقة النقب #مدينة بئر السبع #الشرطة الإسرائيلية

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