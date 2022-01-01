عوض تستعرض أهداف إستراتيجية فلسطين للبيانات الإحصائية

رام الله /سما/

استعرضت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، أهداف وفوائد استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026، التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا.

وبينت عوض في بيان صادر عن الإحصاء، اليوم الخميس، أن الاستراتيجية "تهدف الى إعطاء قيمة أكبر للبيانات داخل النظام الاحصائي الوطني من خلال زيادة التركيز على الجودة والتغطية الجغرافية والشمول، الأمر الذي سيرافقه تحول في بيئة عمل النظام الإحصائي الوطني من اجل تحسين قياس التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن أجل مواكبة التغيرات المتسارعة، الامر الذي زاد التحدي على الاجهزة الاحصائية لمواكبة التغيرات والتطور في طرق وآليات ومنهجيات انتاج البيانات ونشرها، حيث أثرت جائحة "كوفيد- 19"على جميع قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ما يتطلب سرعة التجاوب لتوفير البيانات لصانعي القرار لضمان التدخلات المناسبة لتجاوز هذه التحديات.

كما تقدم الاستراتيجية 2022-2026 رؤية لتطوير الإحصاءات في فلسطين للسنوات القليلة المقبلة وتعزز ما تم إنجازه حتى الآن، وتستكشف مسارات جديدة لتحديث النظام الاحصائي وتحوله من خلال الابتكار في طرق وأدوات وأساليب العمل الإحصائي، كما تساعد على الاستمرارية في تعزيز وتوظيف البيانات الإحصائية في رصد التغيرات، خاصة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقياس الاتجاهات، والاستجابة للنوع الاجتماعي.

وأشارت رئيسة الإحصاء الفلسطيني إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيحقق بالتعاون مع الشركاء في النظام الإحصائي الوطني، تقدما في مجالات تطوير الاحصاءات الرسمية في فلسطين، وتعزيز استخدام الإحصاءات في التخطيط واتخاذ القرارات والاستخدام الأمثل للبيانات، وفي إعداد السياسات التنموية، ومراقبة الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة، وزيادة الوعي بأهمية الإحصاءات، وتطوير وتعزيز نظام المراقبة الإحصائي الوطني لتوفير مؤشرات المراقبة الإحصائية بما فيها مؤشرات التنمية المستدامة 2030، وزيادة الشراكات لتسهيل تبادل البيانات الإحصائية، والتعاون والتنسيق والشراكة بين النظام الإحصائي الوطني وبينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية، ومواكبة التقنيات الحديثة في إنتاج ونشر البيانات الإحصائية، وتحسين جودة البيانات المنتجة والمنشورة من خلال النظام الإحصائي الوطني مع تطوير واعتماد إجراءات موحدة للجودة للتطبيق من قبل الشركاء، وتطوير السجلات الإدارية واستخدامها للأغراض الإحصائية بما في ذلك رصد أهداف التنمية المستدامة، وتنويع وتطوير أساليب نشر البيانات لسهولة الحصول عليها والعمل على زيادة استخدامها في كافة المجالات وتعزيز وتطوير آليات وسياسات نشر وترويج البيانات الإحصائية لمختلف شرائح المجتمع.

وأضافت عوض أن استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026 تضمنت ثلاثة مستويات استراتيجية واثني عشر عنصرا فرعيا، حيث يكمن الهدف العام للاستراتيجية في "إعطاء قيمة واهتمام أكبر للبيانات داخل النظام الاحصائي الوطني من خلال زيادة التركيز على الجودة والتغطية"، بينما تمحور المستوى الاستراتيجي الأول على تحول في بيئة النظام الاحصائي للبيانات، أما المستوى الاستراتيجي الثاني فتمحور على العوامل التوجيهية والتدخلات، أما المستوى الثالث فتمحور على العوامل الداعمة والتدخلات.