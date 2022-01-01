غانتس يرحب بإرفاد الجيش الإسرائيلي بغواصات ألمانية متطورة

القدس المحتلة /سما/

رحب وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الخميس، بتوقيع اتفاقية مع ألمانيا، تقضي بتزويد ذراع البحر الإسرائيلي بثلاث غواصات متطورة، وفقًا لموقع القناة العبرية السابعة.



وقال غانتس: إنه يتم تكثيف وتجهيز نظام الدفاع الإسرائيلي، مضيفًا، "لقد أكملنا هذا الصباح شراء ثلاث غواصات تشغيلية من الطراز العالمي، وتنضم هذه الخطوة إلى سلسلة من الخطوات التي حظيت بالترويج لها في العام الماضي".



وأوضح، نحن نستعد للاستعداد التشغيلي في مواجهة التحديات في جميع الساحات، مؤكدًا أن هذه الغواصات الجديدة ستعمل على تطوير قدرات البحرية وستساعد في الحفاظ على التفوق الأمني ​​لإسرائيل في المنطقة.



ووقعت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم، على اتفاقية مع نظيرتها الألمانية، تقضي بتزويد ذراع البحر الإسرائيلي بثلاث غواصات متطورة.