اللواء إياد بركات يبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون

رام الله /سما/

أكد قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات على أهمية العلاقات الثنائية بين دولتي فلسطين وروسيا، مشيداً بدور روسيا الداعم للشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء، وبالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، ولتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء/ بركات للسفير الروسي غوش بواشيدزه والوفد المرافق في مكتبه برام الله ظهر اليوم الخميس، إذ قدم له نبذه عن جهاز الضابطة الجمركية وطبيعة عمله في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة، ودوره في تنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية، وتحسين إيرادات الدولة لدعم الخزينة العامة، والمعيقات التي تواجه عمل الجهاز بالميدان والتي تتمثل بالتقسيمات الجغرافية التي فرضها الاحتلال وخاصة مناطق (ج) التي لا تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أثنى السفير الروسي على الدور الهام الذي يقوم به جهاز الضابطة في حماية الاقتصاد والأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات وتقديم الدورات في سبيل تطوير الكادر العامل بالميدان، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للجهاز لتطويره بالتعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية.

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.