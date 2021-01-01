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المصابون بمتحور أوميكرون.. هذه هي أكثر 5 أعراض شيوعا

الخميس 20 يناير 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصابون بمتحور أوميكرون.. هذه هي أكثر 5 أعراض شيوعا



وكالات/سما/

فرض متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" نفسه بقوة، وانتشر في مختلف دول العالم، خلال فترة وجيزة.


وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن أوميكرون جاء بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة، مبرزة أنها شبيهة إلى حد كبير بأعراض نزلات البرد.

وكانت المتحورات السابقة تثير أعراضا مثل الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم وصداع الرأس.


أما المتحور أوميكرون، فيؤدي إلى حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس، إلى جانب آلام العضلات.


كما عانى بعض الأشخاص المصابين بأوميكرون من الإسهال والغثيان والقيء وفقدان الشهية وضيق في التنفس.

ووجدت دراسة حديثة، قادتها "كلية كينغز لندن"، أنه "إذا أصبت بنزلة برد خلال هذه الأيام، فمن المحتمل أن تكون مصابا بكورونا بنسبة 50 بالمئة".

#أوميكرون #فيروس كورونا #وباء كورونا #متحورات كورونا

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