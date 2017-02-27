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محمد بن راشد يعلن عن وظيفة براتب مليون درهم إماراتي

الخميس 20 يناير 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد يعلن عن وظيفة براتب مليون درهم إماراتي



أبوظبي/سما/

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة دبي، عن وظيفة براتب مليون درهم إماراتي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
قال حاكم دبي في الإعلان: "نعلن عن الرغبة في استقبال ترشيحات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات التالية: إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس".


وأضاف: "أن يكون مشهودا له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، أن يكون إيجابيا ومؤمنا بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، أن يكون عمر المتقدم/ المتقدمة من 5 إلى 95 سنة، التقدم مفتوح لكل مواطني العالم العربي".

وانتهى الإعلان بـ"المزايا والمكافآت مليون درهم".

#حاكم دبي #محمد بن راشد #الامارات #محمد بن راشد آل مكتوم

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