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رسمياً..برشلونة يطرد عثمان ديمبلي

الخميس 20 يناير 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً..برشلونة يطرد عثمان ديمبلي



برشلونة/سما/

طالب نادي برشلونة، لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، بالرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان برشلونة، يرغب في الحفاظ على ديمبيلي، الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، دون دفع راتب مالي ضخم، بينما يطالب النجم الفرنسي في التجديد بشروطه أو الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

ومن بين شروط ديمبيلي هي حصوله على 40 مليون يورو كراتب سنوي بجانب 40 مليون يورو أخرى مكافأة التجديد، علما بأنه يتقاضى حاليا 16 مليون يورو سنويا.

وبعد عدة أشهر من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، خرج المدير الرياضي لنادي برشلونة، ماتيو أليماني، بتصريحات تفيد بضرورة رحيل ديمبيلي عن النادي فورا.

وأوضح أليماني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "بدأنا مفاوضات مع وكلائه منذ خمسة أشهر وتم تقديم عروض مختلفة وفعلنا ما يكفي للاعب لكي يفكر فيما يجب أن يفعله بمستقبله".

وأضاف: "من الواضح أن ديمبيلي لا يريد الاستمرار مع برشلونة. لا يريد أن يكون جزءا من مشروعنا".

وأكمل أليماني: "أبلغنا ديمبيلي بأنه يجب أن يغادر على الفور. نتوقع رحيله قبل 31 يناير الجاري".

وكان ديمبيلي، انضم إلى برشلونة صيف عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 135 مليون يورو، ولكنه لم يقدم ما كان منتظرا وعاني من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

#برشلونة عثمان ديمبلي

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