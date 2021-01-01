الصحة بغزة: أجرينا 6.3 مليون فحص مخبري خلال 2021

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن طواقمها المخبرية أجرت أكثر من 6.3 مليون فحص مخبري خلال العام 2021، من خلال أقسام المختبرات وبنوك الدم الموزعة على المشافي والمراكز الصحية في القطاع.

وذكر تقرير صادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية في الوزارة أن مختبرات المستشفيات احتلت النصيب الأكبر من الفحوصات المخبرية، إذ أجرت ما يزيد عن 5 مليون فحص مخبري، فيما أجرت مختبرات مراكز الرعاية الأولية أكثر من 515 ألف فحص.

وبينت أن مختبر الصحة العامة أجرى خلال العام أكثر من 46 ألف فحص مخبري، وأجرت أقسام الباثولوجي نحو 15 ألف فحص مخبري، فيما بلغت مجموع الفحوصات التي أجرتها بنوك الدم نحو 55 ألف فحص مخبري.

وعلى صعيد التجهيزات الطبية، أفاد التقرير أن وحدة المختبرات وبنوك الدم شاركت في توريد 48 جهازاً مخبرياً للأقسام المختلفة وذلك من خلال التعاون الدولي وبتبرع من عدة جهات مانحة.

كما تم توزيع 20 جهازاً لفحص أملاح الدم وتشغيلها في مختبرات المستشفيات وتوزيع 12 جهازاً لغازات الدم وتشغيلها في أقسام العنايات والحضانات والمختبرات في المستشفيات وذلك على نظام الاستئجار.

وشملت التجهيزات إضافة خدمة الفحوصات الآلية في مختبرات الرعاية الأولية المركزية في المحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس لتصبح متوفرة في المحافظات الخمس، إلى جانب إدخال فحوصات "كوفيد انتيجين" السريع في كافة مختبرات الوزارة للمساهمة في سرعة تشخيص مرضى كوفيد.

وجرى تدريب 20 أخصائياً مخبرياً في التحاليل الطبية من العاملين في القطاع الخاص والأهلي، بالإضافة إلى مراكز الغوث لإجراء الفحص السريع لكوفيد19.

وجاء في التقرير أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بتدريب طواقم التمريض والتمريض لإجراء الفحوصات، وتشغيل وتجهيز مستشفى مختبر الصداقة التركي وتزويده بما يلز من مواد الفحص والأجهزة والقوى العاملة استعدادا لتقديم الخدمة الطبية بداخله.