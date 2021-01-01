أسرار تضمن نجاح العلاقة العاطفية

وكالات / سما /

الكثير منا يسعى لحصوله على علاقة ناجحة وصحية خالية من المشكلات وفي معظم العلاقات تكون البداية وردية ولكن بعد فترة قليلة تظهر المشكلات الكبيرة والعقبات ومحاولات أحد الطرفين للسيطرة على العلاقة، وهذا يجعلنا نتساءل عندما نسمع عن علاقة عاطفية ناجحة، كيف حافظ الطرفان علي استمرارية العلاقة العاطفية بينهم؟

أهم النصائح التى تعمل على نجاح العلاقة العاطفية بين الطرفين

العقلاطفية

مصطلح جديد يستخدم في العلاقات وهو يعني التوازن بين العقل والعاطفة وأيضًا هو أول خطوة للدخول في علاقة عاطفية ولكي نساعد على استمرار البدايات بالشكل المقبول والمحبوب لدينا في كل مراحل العلاقة لابد أن يكون هناك توازن بين اختيار القلب للشريك وبين أحكام العقل في مدى توافقه وتقاربه مع الشخصية فالتوازن سر نجاح أي علاقة بالحياة ولكن التغافل عن الأخطاء تحت مسمى الحب مرفوض تمامًا.

الصراحة الصحية

يفضل أن يكون هناك صراحة ببداية العلاقة ولكن صراحة صحية خالية من النقد فلا نحاول إخفاء بعض الحقائق أو محاولة تزيينها لأنها من الممكن أن تؤدي إلى انهيارالعلاقة وليس كل الصراحة راحة فهناك ما يقال يؤلم الأخر فلا داعي منه فالصراحة الصحية هي أن نتعامل بكل وضوح وأريحية دون تزييف حقائق أو أرتداء أقنعة .

التركيز على الأفعال والأقوال

بالرغم من أن التعبير عن المشاعر في العلاقة العاطفية شئ هام جدًا ويسعى إليه الكثير إلا أن من الضروري أن يكون هناك أفعال مع المشاعر لأن مشاعر بدون أفعال سوف يحدث خلل بالعلاقة لأن مصداقية الأفعال ركن هام جدًا بنجاح العلاقة.

التخطيط للمستقبل

العلاقة العاطفية هي البداية لنهاية سعيدة فمهم جدًا أن يجيب الطرفان علي سؤال ماذا بعد؟ وما هي الخطوة القادمة في حياتنا؟ فرسم خط سير للعلاقة يساعد علي تقييمها وقياس مدى نجاحها والسير نحو الهدف والوصول إليه وليس فقط الاستمتاع بالرحلة.

فهم مشاعر الشريك و تقديم الدعم العاطفي

قد يكون تسديد هذا الاحتياج للطرف الأخر الأكثر قيمة لاستمرار ونجاح العلاقة فالانسان بطبيعته يحب الاهتمام والدعم وهذا يأتي عن طريق فهم كل طرف لسيكولوجية الآخر الانصات له لتفهم احتياجاته و العمل علي تسديدها بشكل صحي

الأمان

الأمان من أهم الاسباب التي تساعد على الاستمرارية والنجاح بالعلاقة العاطفية فلا تجعل شريك حياتك يتسلل إلى قلبه الشك لابد أن تكون مصدر أمانه بالعلاقة وضمانه بالحياة.