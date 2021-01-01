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مخابرات الاحتلال تستدعي المقدسية الحلواني للتحقيق

الخميس 20 يناير 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المعلمة المقدسية هنادي الحلواني للتحقيق في مركز توقيف "المسكوبية" غربي القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأربعاء، الحلواني من باب الأسباط، ونقلتها للتحقيق في مركز "القشلة" بالبلدة القديمة، وعقب التحقيق معها، أفرجت عنها شرط إبعادها عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

ويشار إلى أن المقدسية الحلواني إحدى المرابطات التي يستهدفهنّ الاحتلال كثيرا، من خلال عمليات الاعتقال والتحقيق والإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة، إلى جانب المنع من السفر.

#هنادي الحلواني #مخابرات الاحتلال #باب الأسباط #المسكوبية

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