6 وفيات و1240 إصابة بـ "كورونا" في فلسطين

رام الله / سما /

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، 6 حالات وفاة و1240 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في "التقرير الوبائي" حول فايروس كورونا، بأن طواقمها الطبية أجرت 6577 فحصًا مخبريًا في الضفة وغزة.

وتوزعت الحالات جغرافيًا على النحو التالي: 5 وفيات و946 إصابة بالضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة و294 إصابة في قطاع غزة.

وبلغت نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين 97.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأورد التقرير الوبائي أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: 277 حالة في الضفة الغربية، و85 في قطاع غزة.

ويتواجد 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 88 مريضًا، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.